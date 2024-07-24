遭丈夫潑尿、禁用手機、冬天被迫洗冷水澡...人妻訴離獲准

苗栗縣一名人妻，被丈夫禁止使用手機、也曾遭持尿壺潑灑尿液、冬天被迫洗冷水澡、甚遭持刀恫嚇「有一天要殺死妳」；她訴請離婚，獲苗栗地方法院判准。 （情境照）

2024/07/24 12:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名人妻，被丈夫禁止使用手機、也曾遭持尿壺潑灑尿液、冬天被迫洗冷水澡、甚遭持刀恫嚇「有一天要殺死妳」；2人的子女也曾目睹爸爸打媽媽、爸爸拿熱牛奶倒在媽媽頭上等。這名人妻為了孩子，對於丈夫的精神及肢體暴力對待長期隱忍，如今孩子已成年，她訴請離婚，獲苗栗地方法院判准。

判決指出，這對夫妻於1998年結婚，婚後育有2名子女。但妻子控訴，2人結婚多年來，丈夫對她有極端控制慾，始終不准她持有使用手機與外界聯絡，也曾持尿壺朝她身上潑灑尿液，於寒冷冬季迫使她洗冷水澡，即使她身體著涼，仍逼迫她睡地板，她不聽從指示即遭毆打，丈夫甚至曾持刀當面聲恫嚇稱「有一天要殺死妳」，但她為了孩子長期隱忍。

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今年初，這名人妻又遭丈夫持掃把毆打，致受手指、手腕及右側大腿挫傷，她忍無可忍逃離前往友人處尋求協助，由友人陪同至醫院驗傷，並至警局報案提出傷害罪告訴，獲發保護令目前暫居娘家親戚家中，同時考量子女已成年，也向法院訴請離婚。

其丈夫辯稱家暴是妻子捏造，但自承曾說出要殺死妻子的話，稱是一時情緒失控、脫口而出。不過這名人夫也要求，如要離婚，妻子應將婚後從他取得的2200多萬元返還。

不過，夫妻倆的子女證稱，媽媽講的都是事實，有看過爸爸打媽媽，爸爸拿寶特瓶打媽媽，拿豬油丟在床上，拿熱牛奶倒在媽媽頭上，爸爸趕媽媽出去，媽媽要進去家裡，爸爸把門關起來，讓媽媽手被夾到；對於爸媽金錢的事不瞭解，但也認為爸爸的要求不合理，至少要留一半給媽媽。2人也都贊成父母離婚。

法官審理，認為這名丈夫長期對妻子為精神與肢體暴力之程度，已至妻子無法忍受之地步，卻以要求返還鉅額金錢為離婚條件，顯見這名丈夫長期未能善盡為人丈夫之角色，兩造婚姻實已無法挽回。從而妻子主張夫妻兩造間有難以維持婚姻之重大事由，據以請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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