人民保母變推人惡煞 北市議員痛批執法過當
〔記者郭逸／台北報導〕人民保母變推人惡煞？台北市議員簡舒培接獲陳情，1名何姓男子上月喝醉，警消至捷運大安站處理，隨後竟因顱內出血送醫，警消回應何男家屬詢問時，指係「自己摔倒受傷」，但家屬調閱監視器發現，值勤的馬姓員警推倒何男的父親才是傷勢肇因，簡舒培痛斥警消隱瞞真相，要求警消單位一週內給個交代。
大安分局督察組長汪大宇今播放另一段監視器畫面，指何姓男子由計程車載送至捷運大安站已經摔倒，傷勢是否和馬員執勤時推倒何男有直接關係，必須持續調查。馬員強調，何男當下突然向他直衝而來，他僅「自保輕推」；當天在現場的消防員則說，離開前聽到比較大的爭執聲，何男隨後倒地。
但馬員和消防員的言論引發何男家屬和簡舒培不滿，何男的女兒感氣憤痛批荒謬，何男的兒子提到，消防員對當下的狀況屢次改口，第一次告知離開前發現父親自己跌倒，後又改口說父親和員警有爭執才會自己摔倒，令人難以置信。
簡舒培今偕同家屬播放上月6日晚間11點多，捷運大安站周邊大樓的監視器；監視器還原現場，警消接獲何男酒醉，陸續到場處理，何男無法自行走路，坐在捷運站梯間，隨後何男往馬員走過去，馬員竟順勢推倒何男，導致他倒地不起。簡痛斥人民保母變推人惡煞，事實擺在眼前，警消竟官官相護。
何男的妻子今說明丈夫的病情，因丈夫傷及腦部語言區和前額，說話不清楚、只有片段記憶，性情偶爾變得躁動，昨天才出院，她必須24小時緊盯丈夫，每天都感到緊張、害怕。
簡舒培指出，馬員的密錄器沒電，無從得知現場對話，凸顯警消高層無法掌握警員出外執勤的狀況，居然還想避重就輕、隻手遮天，她要求警察局一週內給家屬交代，否則家屬不排除除提告。
大安分局副分局長程紹頤說，員警當晚執行「救護」勤務，沒理由傷人，將持續調查細節，並向家屬表達歉意。
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