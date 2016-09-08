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獨家》網賣中國火红商品「肚臍貼」 女子法辦

2016-09-08  19:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國火紅商品「肚臍貼」，台灣賣不得！現年46歲的王姓女子，這一年來透過中國購物網站購買「肚臍貼」來台販售，宣稱有減肥、瘦身療效，由於該項產品未通過合格檢驗，王女今被依違反藥事法送辦。

檢方去年接獲彰化縣衛生局提供的資料，王女以個人名義在國內多個網路銷售平台，販售多項美容、護膚、瘦身產品，其中有一項名為「肚臍貼」，該產品為王女透過中國購物網站向廠商訂購。

檢方發現，「肚臍貼」在中國非常夯，其副產品多達20多項，從小兒疝氣、腸絞痛、乳糖不適應症都有人拿來使用，還有孕婦當作產後瘦身，甚至有女性為了追求皮膚美白，也用肚臍貼。

檢方表示，王女根據中國的肚臍貼廣告，在台灣網頁宣稱含決明子、白朮、茯苓、當歸等中藥成分，透過調理、養膚達到瘦身效果等療效，1年來已賣出60多包，已涉及違反藥事法。

檢方強調，肚臍貼未經中央主管機關許可輸入，屬藥事法所稱之「禁藥」。業者擅自輸入販售，因其成分、規格、效用、用量、用法等，均未經主管機關審核，如民眾誤用恐有危害。

彰檢今天由何蕙君、姚玎霖檢察官分別率同司法警察搜索王女位於新北市三峽區、台中市北屯區之個人工作室，並查扣一批藥品、銷貨明細等證物，傍晚帶王女回彰檢複訊，檢方以其違反藥事法第83條第1項之罪嫌漏夜偵辦中。

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  • 肚臍貼在中國非常熱賣。（記者顏宏駿翻攝）

    肚臍貼在中國非常熱賣。（記者顏宏駿翻攝）

  • 檢方查扣2袋王女自中國網站購得的肚臍貼。（記者顏宏駿翻攝）

    檢方查扣2袋王女自中國網站購得的肚臍貼。（記者顏宏駿翻攝）

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相關關鍵字： 中國 商品 女子 法辦 網路 肚臍貼 藥事法
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