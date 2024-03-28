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「赤腳仙」宮廟行醫 「周醫師」稱喝能量水可排除致癌物

彰化地檢署今天依違反醫師法罪嫌將周姓男子提起公訴。（資料照）

彰化地檢署今天依違反醫師法罪嫌將周姓男子提起公訴。（資料照）

2024/03/28 18:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣周姓男子未取得合法醫師資格，卻以「周醫師」的身分招攬病患到鹿港鎮宮廟「治病」，用傅爾電針能量醫學檢測儀器檢測病患，給予治療建議，還拿出「能量水」聲稱可排除致癌物。彰化地檢署今天依違反醫師法罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，周男2022年間自稱「周醫師」，約病患到鹿港鎮一間宮廟內看診，首次看病收費1000元，病患約3個月看診一次，周男使用傅爾電針能量醫學檢測儀器，檢測病患身體有何症狀、病程，給予建議，還聲稱喝能量水可將致癌物排除。

周男招攬的大都是上了年紀的長輩，不知他違法診療，直到有一名病患在兒子陪同到宮廟接受周男診療後，發現他根本是「赤腳仙（沒有牌照的庸醫）」看病，向相關單位提出檢舉。

周男在警詢及偵查時辯稱他是合法藥師，僅對病患提出用藥諮詢，沒有診斷治療等行為等語。但檢方指出，藥師的業務僅負責調劑，被告是以依患者陳述病情，據以提供治療方法，其間已牽涉到病症判斷，自應屬醫療行為，迨無疑義，故依違反醫師法第28條之未取得醫師資格而擅自執行醫療業務罪嫌起訴。

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