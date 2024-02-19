國中畢業當密醫30年 彰化鹿港「許醫師」被起訴

許姓男子假冒「許醫師」密醫看診30年，非法所得逾252萬元，彰化地檢署依違反醫師法等罪對許男提起公訴。（記者陳冠備攝）

2024/02/19 13:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化許姓男子只有國中學歷，卻假冒「許醫師」在鹿港鎮開設診所，為病患進行看診、開藥、打針等醫療行為，他甚至還會書寫英文病歷，讓病患信以為真，從醫30年來從未被發現，直至去年底才被檢舉，檢方查出大量藥品、針頭，不法所得逾252萬元。彰化地檢署今依違反醫師法等罪對許男提起公訴。

起訴書指出，許男（69歲）自訴，曾在診所擔任醫療助理6年，後來自行開立診所，從1983年起至2023年12月21日遭警方查獲為止，斷斷續續行醫30年，他也對外佯稱具有合法醫師資格，但實際上許男學歷只有國中畢業，未經醫師考試及格又未依醫師法規定領有醫師證書，卻偽稱「許醫師」名義在鹿港鎮開設密醫診所。

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起訴書也指出，許男為不特定求診病患進行看診、問診、及開立藥方、給予藥物、注射藥物及書寫英文病歷等樣樣精通，開藥收費1天80元、2天150元，3天200元，打針另加收100至150元。

檢方表示，去年獲報後即會同彰化縣衛生局等相關單位，至其「許醫師」密醫診所搜索，當場扣得大量藥品、針頭等醫療器材、帳冊即英文病歷等證物，並依據許男執業時間計算，前10年每月平均收入約1000元，後20年每月收入為1萬元，密醫營業共30年，總收入約252萬元。

據了解，許男的密醫診所每週有固定看診時間，要看還要先預約，看診對象多屬成人為主；檢方審酌，許男非法執行密醫醫療業務長達30年，不僅使求診病患從小病變大病，大病變絕症，還延誤就醫時機，決定將其草菅他人性命健康的行為依法起訴，並要求法官不宜宣告緩刑。

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