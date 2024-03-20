國中畢業當鑲牙密醫30年 二審法官體恤年邁輕判留生活費養妻兒

彰化縣二林鎮一名國中畢業的「梁醫師」執業多年一夕間被抄掉，不少被他「照顧」的患者都很同情。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/20 14:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣二林鎮國中畢業的梁姓男子，以「梁醫師」之名在住家開鑲牙所，開業將近30年，2023年被檢舉搜索後，「診所」隨之關門大吉，彰化地方法院一審依醫師法判刑2年，宣告緩刑5年，條件是支付公庫150萬元，2100萬元犯罪所得沒收，他上訴二審，高等法院台中分院撤銷原判，改判徒刑1年，緩刑4年，條件是支付公庫50萬元。

另外，考量物價上漲（通貨膨脹）且他年近七旬，留給他與妻兒適當生活費，改為宣告543萬餘元犯罪所得沒收，可上訴。

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梁男早年是牙膜學徒，因技術純熟，於自宅當起牙醫師（密醫），從洗牙、根管治療、補牙、安裝假牙一應俱全，收費比真正牙醫便宜一半，生意相當好，被檢舉之後，彰化地檢檢察官於2023年搜索，他也坦承自己是密醫，還說自知預料到會有這一天。

檢警查扣2張專業的牙科治療椅，以及5台消毒箱等醫療器材一批，檢方估計他當密醫35年，月平均收入約5萬元，據此估計不法所得有2100萬元，彰化地院一審依違反醫師法判刑2年，緩刑5年，條件是支付公庫150萬元，上述犯罪所得2100萬元沒收。

梁男上訴高等法院台中分院，二審認為，梁男於1994年7月遷入彰化縣二鄰鎮，開設違法的診所，至2023年7月被搜索查獲為止，這段期間屬於集合犯，僅論以一罪，至於他經營時間多久？二審認為是1994年7月遷入二林鎮開始，並無證據可認定他從1988年至1994年遷入二林之間的時間，有經營違法診所，他實際經營約29年，據此改判他徒刑1年，緩刑4年，條件是支付公庫50萬元。

至於一審與二審，對於宣告犯罪所得的金額，為何有很大的差異？二審判決書指出，一審的依據，是梁男於警詢時，針對經營診所獲利多少錢？他回答「每個月大概可以獲利5萬元左右」，二審時他說，自己之前所稱獲利每月5萬元，是指最近（2023年）的狀況，因此，不能用他在2023年的每月5萬元利益，推估他經營約29年的不法所得，依消費者物價指數年增率調整後，犯罪所得為1465萬餘元。

二審強調，梁男年近70歲，已逾強制退休年齡，不易再獲有報酬的工作，應留給他與扶養的配偶、兒子，生活所必需費用，扣除後宣告不法所得543萬餘元沒收。

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