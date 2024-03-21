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新竹美豔酒店女公關找密醫做臉遭毀容 怒求償233萬

新竹紅牌酒店女公關找密醫做臉，結果竟慘遭毀容。（情境照）

新竹紅牌酒店女公關找密醫做臉，結果竟慘遭毀容。（情境照）

2024/03/21 08:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓酒店女公關原本因外型美艷，月入10萬，前年聽人介紹跑到新竹縣竹北市找阮女做臉部美容，沒想到竟遭毀容，靠臉蛋吃飯的陳女痛苦萬分，憤而求償233萬元，新竹地院依違反醫師法將阮女判刑且判賠10萬元。

陳女指控，前年1月23日上午10點，她在新竹縣竹北市阮女屋內，阮女先在她臉上擦拭不詳麻醉劑，再施打填充不詳內容物之美容水光針，擅自執行醫療業務並收取費用3500元。

後來陳女臉部腫脹，至東元綜合醫院就診，經醫師診斷受有疑似臉部蜂窩性組織炎、疑似臉部蕁麻疹等傷害，而她受傷前是從事八大行業，對臉部保養較為重視，因阮女醫療行為致顏面受傷，無法繼續從事工作，依受傷前每月工資請求賠償不能工作之損失149萬6千元。

陳女說，因臉部受傷，除當時飽受驚嚇，至今猶有餘悸外，因傷勢仍害怕面對他人異樣眼光，日常生活有諸多不便，更因此曾有自殺行為，增加家人之困擾及負擔，身心健康均大受影響及飽受煎熬，終日輾轉難眠。然阮女迄今均對她不聞不問，亦未曾有任何表示道歉之意思，故請求賠償精神慰撫金80萬元。合計求償233萬元。

阮女則說陳女本身從事八大行業，不清楚對醫療行為時其本身身體是否也有狀況，陳女所受傷勢也許係因其自身身體問題。

刑事部分，新竹地院依醫師法非法執行醫療業務罪，判阮女徒刑6月，民事部分則判賠10萬7千元。

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