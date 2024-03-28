屏縣議長周典論聲請撤銷羈押 屏東地院駁回：有串證之虞

周典論以違比例原則等事由，聲請撤銷羈押，屏東地院認原處分無不當，駁回聲請。（資料照）

2024/03/28 18:40

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議長周典論因涉嫌違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，經檢方起訴移審法院後裁定接押3個月，周典論認為羈押處分違反比例原則，提告聲請撤銷，屏東地院合議庭認為周典論有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，有羈押的必要，駁回周的聲請，不得抗告。

周典論不服屏東地院2月22日裁定的羈押3個月處分，強調他交付同案被告周品全的500萬元是用來推動連署的工作費，並非用於賄賂連署人，且與周品全所述大致相符，家中監視器多次損害均有維修記錄可查，檢方卻怠於調查，輕率認定是湮滅證據之舉，實屬不當，大選早已結束，郭台銘也未正式登記為總統候選人，綜觀我國此類違反選舉罷免法案件，未曾有選舉結束後仍為長期羈押的先例，原羈押處分明顯違比例原則，應予撤銷。

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屏東地合議庭指出，周典論一開始接受調查時2度否認交付500萬元給同案被告周品全，至聲押庭時才改口承認有交付該款項，並供稱是工作費，不會流到選民身上，然此卻與周品全等人所供稱該筆錢為處理連署的費用，且有部分金錢確已流入選民手中等情節並不相符；此案尚未進入審理程序，周典論日後仍有聲請交互詰問其餘共犯、證人進而影響或與之勾串的可能性，郭台銘雖未正式參選總統，若有人以賄選手段介入連署支持特定人選擔任候選人，對民主政治及公共利益的危害甚鉅，羈押周典論的原處分並未違反比例原則。

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