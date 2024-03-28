殺情敵又放火燒車焚屍 醋男無期徒刑定讞

遭刀刺殺的葉男與其機車被凶嫌洪振凱放火焚燒。（民眾提供）

2024/03/28 18:10

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子洪振凱，2021年底不滿胡姓女友跟同事葉男交往，持水果刀將葉男殺成重傷，再將葉男橫放在機車腳踏板上，載到別處連人帶車一起放火燒掉，一審、二審皆判處無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，34歲洪振凱，與38歲葉姓男子是公司同事，洪男不滿胡姓前女友分手後，隨即與葉男交往，心生怨恨萌生殺意，2021年12月29日凌晨4點44分許，預帶兇刀到台南新市區騎機車尾隨下班的葉男，於停等紅燈時，上前拉住葉，兩男口角進而在人行道扭打，洪持刀猛刺葉男前胸，掙脫葉男後，再猛刺背部6刀，致葉右肺多處割傷併氣血胸，倒地不起。

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洪把葉拖放到葉的機車踏墊上，騎離現場，騎到迎曦湖北側停車場時，擦撞號誌燈桿而人車倒地，機車汽油滲漏，洪起意故布疑陣，欲偽裝成自撞車禍引發火燒車，點燃打火機丟向漏油處，放火焚燒葉男再逃逸，葉男被火焚身而亡。警方循線破案。

一審台南地方法院認為，洪振凱犯殺人罪，但在第二現場點火的行為，是出於不確定（間接）殺人故意，無從認定點火行為要造成葉男直接死亡，判處無期徒刑。

二審高分院審查監視畫面、法醫鑑定和消防局鑑識人員證言後，改認定洪男有預謀且故意殺害葉男，屬直接故意，不採信洪男稱非故意點火燒車的辯詞，撤銷二審的事實認定，但刑度仍維持無期徒刑、褫奪公權終身。

案經檢、辯上訴，最高法院今認定二審判決無違誤，量刑理由已充分說明，駁回上訴定讞。

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