男大生提告要學分 遭法院打臉

2016-09-01 10:45

〔記者溫于德／台北報導〕謝男就讀花蓮慈濟大學並修習傳播系的「媒體專案製作（一）」課程，但他指控教課的王姓講師，對他誣賴、惡整、辱罵甚至暴力相向，最後不給學分，校方也誆騙謝母在退選單上簽名，謝男最後「被退選」；謝男提告講師損害賠償，要求給學分、適當分數。

被告講師辯稱，謝男沒成績是因他主動退選，且謝母也簽名同意，自然不需給成績，且該課程需在完成18週課程後，才有成績，但謝男退選時間在12到14週之間，當然也無法給成績；講師也說，依照謝男前半學期表現，若給予分數，對同堂課的其他同學不公平，他也不可能因謝男個人因素，重新評分。

謝男另指控講師暴力相向、誣衊等，講師不但否認，也說與本案無關。

台北地院認為，損害賠償是以金錢賠償為限，對於謝男要學分一事，於法無據，予以駁回，全案仍可上訴。