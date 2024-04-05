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花蓮強震》10死1123傷 林右昌：失聯人數下修至13人、634人受困

林右昌說明花蓮地震最新搜救進度。（記者陸運鋒攝）

林右昌說明花蓮地震最新搜救進度。（記者陸運鋒攝）

2024/04/05 16:36

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震搜救工作持續進行，目前造成10死、1123傷、13人失聯及634人受困，中央災害應變中心指揮官林右昌下午3點召開最新搜救記者會說明，林右昌指出，今天已經完成2次空投，西寶國小物資目前已經沒有缺乏，而砂卡礑步道發現2具大體，暫不列入死亡是因為還在挖掘，等挖掘出來確認身分後，才會列入死亡名單。

林右昌指出，今天早上原本失聯18位民眾，其中豐濱高山40號4人目前都已經聯絡上，無須協助，而合流綠水營區、印度籍共3人屬誤報事件。

林右昌表示，最新失聯狀況共13人，包括砂卡礑步道6人（其中2大3小為1家人，另1女為獨攀），上午有發現2具大體，目前正在持續挖掘當中；林右昌說，洛韶1人在前天曾經報平安，但後來失聯；中和礦區道路坍崩失聯1人；最新通報慈惠堂有1男1女失聯；至於地點不詳為加拿大籍1人、新加坡人持澳洲護照2人，將由花蓮縣消防局持續定位中。

林右昌說，目前在天祥地區安全但受困人數已減為634人，其中晶英酒店今天已陸續撤出58人，剩下398人，天祥青年活動中心73人、天祥郵局11人、天祥天主堂29人、台電天祥站9人、西寶國小84人、祥德寺12人已經確定安全無虞，合流綠水營地18人安全無虞無撤出需求；原本在洛韶6名東華大學學生，因道路搶通已安全離開。

林右昌指出，今天早上之後的短短5小時，原本需要搶通的路段33公里縮短為22公里，從東側進入合流至九曲洞西口路段、台8線170K至172.3K，預計晚上8點搶通，搶通之後可陸續往天祥方向前進，預估在6日下午3點可搶通到天祥，此外，由西向東的方向，原本晚上搶通到洛紹，但提早6小時，目前持續向東挺進。

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