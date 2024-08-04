今高溫上看37度 中南部午後防雷陣雨

今日各地仍為晴到多雲且高溫炎熱的天氣。（資料照）

2024/08/04 06:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地仍為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，清晨至上午因西南風與陸風輻合影響，中南部沿海地區有零星降雨，午後中南部山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

今日各地高溫普遍在33到36度，桃園以北及中南部地區有可能出現37度以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾戶外活動時請做好防曬工作，並多補充水分，慎防熱傷害。空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部空品區為「橘色提醒」等級。

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週一、週二（5日、6日）位於日本南方海面的低壓稍微靠近台灣，各地水氣稍微增加，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭地區也可能有零星雨勢，其他地區多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

週三至週六（7日至10日）台灣附近為低壓的環境，風場為西南風，中南部地區有不定時的短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 38 27 ~ 36 28 ~ 35 26 ~ 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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