9縣市飆高溫上看37度 2熱帶擾動醞釀中

氣象署持續對9縣市發布高溫資訊。（資料照）

2024/08/03 07:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（3日）各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，氣象署持續對9縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。預估各地高溫普遍約在32至36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，除了彰化、嘉義各縣市紫外線均達危險級，戶外活動應做好防曬的措施，並多補充水分，慎防熱傷害。

今日天氣方面，清晨至上午因海陸風環流輻合影響，中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地可能有局部短暫雷陣雨，應留意瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象，午後外出仍請留意天氣的變化。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動在大低壓環流中醞釀，其中距離較近的擾動以發展成「熱帶低壓」的機率較高，系集模擬呈現分歧的路徑，美國模式模擬顯示，路徑亦是分歧的，皆是受到大低壓環流所限制，對台無威脅。但模式模擬將繼續調整，應持續觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為弱西南風至偏西風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日（4日）各地為晴到多雲、高溫炎熱，大台北有局部37度以上高溫發生的機率，清晨至上午海陸風影響，中南部地區有零星短暫陣雨，環境稍轉乾，午後雷陣雨侷限在各地山區。

週一、週二（5日、6日）水氣稍增加，環境稍轉不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

週三至週五（7日至9日）各地為多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區仍有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 34 26 ~ 32

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署持續對9縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。預估各地高溫普遍約在32至36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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