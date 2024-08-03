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週末天氣晴朗午後對流雨 下週東方海面將形成低壓帶發展

天氣風險公司表示，週末2天各地上午天氣晴朗，午後時段仍會有熱對流雲系發展影響機會，區域會比較偏向山區附近。（資料照）

天氣風險公司表示，週末2天各地上午天氣晴朗，午後時段仍會有熱對流雲系發展影響機會，區域會比較偏向山區附近。（資料照）

2024/08/03 10:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓影響，天氣風險表示，週末2天各地上午天氣晴朗，午後時段仍會有熱對流雲系發展影響機會，區域會比較偏向山區附近，下週會有些變化及不確定性出現，東方海面將形成一個大範圍的低壓帶，其中可能會發展出一些獨立的低壓系統。

天氣風險公司分析師歐宗學提及，週末這兩天台灣附近環境風向大致是西南到偏西風，雖然在地面天氣圖上沒有明顯的高壓系統存在，但如果往更高空看，其實在台灣附近仍受太平洋高壓影響，因此整體大氣環境穩定且水氣偏少，各地上午天氣晴朗，午後時段仍會有熱對流雲系發展影響機會，區域會比較偏向山區附近，但也不排除可能影響南部近山平地的位置，如果有進行登山活動或是在靠近山區的溪谷河床戲水，還是要留意下午時段的天氣變化。

天氣穩定時便要留意高溫影響，由於雲量相當稀少、午後對流雲系發展也有限的關係，各地氣溫普遍偏高，預估週末期間大多數地區都可能達到33至35度的高溫，在大台北地區、中南部內陸近山區、花東縱谷等通風較差、海風調節不明顯的位置可能有36度或以上的極端高溫發生。戶外活動或工作務必要做好防曬，並適時休息補充水分，以免遭受熱傷害。

下週的天氣會有些變化及不確定性出現，台灣東方海面將形成一個大範圍的低壓帶，其中可能會發展出一些獨立的低壓系統，目前預報週一、二（5、6日）有低壓接近東部外海，預估發展環境不佳、水氣偏少，所以在台灣附近活動時沒有進一步增強機會，但它靠近時會改變台灣附近的環境風向並帶來水氣，造成天氣上的小幅變化。

中南部地區晨間到上午時段有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、南部地區仍有熱對流雲系發展影響，降雨規模有擴大的趨勢，不排除有局部大雷雨發生。北部地區目前看天氣仍然相對較穩定，但是也可能偶爾會有雲系自海上發展移入帶來零星短暫陣雨。整體而言這個低壓對台灣的影響不大，後續仍要追蹤觀察。

週三（7日）以後這個低壓系統就會再往東逐漸離開台灣附近，環境風向回歸西南至偏西風，中南部迎風面晨間到上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東半部地區有局部熱對流雷雨，後續暫時沒有明顯的天氣系統接近影響，大致都維持這樣子的天氣型態。

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