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週日高溫飆37度 紫外線爆表注意防曬

週日各地晴到多雲、高溫炎熱，山區要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

週日各地晴到多雲、高溫炎熱，山區要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/08/03 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（4日）各地為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫的機率，戶外活動請做好防曬工作，並多補充水分。

中央氣象署預報，週日各地仍為晴到多雲且高溫炎熱的天氣，清晨至上午因西南風與陸風輻合影響，中南部沿海地區有零星降雨，午後中南部山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

溫度方面，週日各地高溫普遍在33到36度，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請做好防曬工作，並多補充水分，慎防熱傷害。

天氣風險公司提醒，週末兩天台灣附近環境風向大致是西南到偏西風，台灣附近仍受到太平洋高壓影響，各地上午天氣晴朗，午後時段有熱對流雲系發展影響機會，區域較偏向山區附近，但也不排除可能影響南部近山平地的位置，如有進行登山活動或是在靠近山區的溪谷河床戲水，還是要留意下午時段的天氣變化。

紫外線方面，週日除了台北市、新北市、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為弱西南風至偏西風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週日各地高溫普遍在33到36度，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。（擷自中央氣象署）

溫度方面，週日各地高溫普遍在33到36度，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週日除了台北市、新北市、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週日除了台北市、新北市、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空品方面，週日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

空品方面，週日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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