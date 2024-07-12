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「獵風者」技術成熟 太空中心2031前擬再射10顆氣象衛星

我國首顆完全自製的氣象衛星「獵風者」去年10月9日發射升空後，經半年多參數調教，透過GNSS-R每天可產出7到8千筆資料提供氣象使用。（太空中心提供）

我國首顆完全自製的氣象衛星「獵風者」去年10月9日發射升空後，經半年多參數調教，透過GNSS-R每天可產出7到8千筆資料提供氣象使用。（太空中心提供）

2024/07/12 16:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國首顆完全自製的氣象衛星「獵風者」去年10月9日發射升空後，經半年多參數調教，透過GNSS-R每天可產出7到8千筆資料提供氣象使用，國家太空中心（TASA）主任吳宗信今 （12日）表示，隨著國內自製衛星標準模組技術成熟，預計2031年前會再發射10顆以上的氣象衛星。

TASA今舉行「「獵風者」資料上架及初步應用成果媒體說明會」，「獵風者」計畫主持人林辰宗表示，「獵風者」從上游的零組件到下游的資料處理都全由台灣自製，所搭載的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）可以偵測海面風速的資料，可補足另顆氣象衛星福衛七號的空白，他表示「獵風者」升空3天後，GNSS-R就順利開機運作，每天可蒐集3到4萬筆的導航衛星經海面反射訊號，並產出7到8千筆的風速產品，這些風速產品提供給氣象署與其他學術單位研究使用。

吳宗信表示，國內自製衛星的技術愈趨成熟，計畫未來將相關衛星搭載的系統變成標準模組，可更快速打造新的衛星，預計2031年前搭在該標準模組的衛星至少會再發射10顆以上，這些有標準模組的衛星產出的資料可接近福衛七號的水準，目前已收到國外機構聯繫表達欲TASA合作開發的意願，未來有具體成果會再對外報告。

「獵風者」的風速產品已經在今年5月31日上架台灣資料中心，中央大學大氣系教授楊舒芝表示，過去要偵測海面上方低層大氣資料有困難，「獵風者」的GNSS-R的技術可突破過往紅外線偵測儀受雲霧干擾的限制，可得到準確的海面觀測資料，對預報劇烈天氣提供很好的幫助，有效改善台灣西部與北部低層風場模擬的正確性，明顯增加岸邊強降雨預報的準確度，另外「獵風者」號也可觀察到土壤濕度、地面水體的變化，將提供重要的研究數據。

氣象署署長程家平表示，「獵風者」讓我國大氣觀測有更完整的資料，也期盼隨著更多氣象衛星的發射，讓資料越來越完整；國科會副主委陳宗權表示，資料不僅為災害預警提供了寶貴的訊息，也為氣候研究、環境保護和決策制定提供了可靠的科學依據；未來，TASA將繼續致力於提升「獵風者」衛星的運作效能和數據品質。

國家太空中心主任吳宗信。（記者楊媛婷攝）

國家太空中心主任吳宗信。（記者楊媛婷攝）

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