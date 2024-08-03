馬籍海大生K歌遭刺死 兇手重判11年

國立海洋大學馬來西亞籍陳姓男學生K歌無辜遭刺死。圖為陳生最後身影。（資料照）

2024/08/03 10:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕國立海洋大學馬來西亞籍陳姓男學生K歌無辜遭刺死案，基隆地院近日審結，法官審酌行兇的陳志鴻與男大生素不相識，也無深仇大恨，僅因雙方同行友人發生輕微口角，竟恣意持刀刺死男大生，依犯傷害致人於死罪重判11年徒刑。

23歲陳男就讀海大海洋環境資訊系3年級，去年11月14日晚上與同事到基隆市一家KTV飲酒唱歌；陳志鴻與張姓、許姓友人等10人則在另一間包廂飲酒歡唱，兩幫人馬在歡唱過程中，張、許兩人酒後互推，不慎撞進陳姓男大生包廂內，張、許2人不斷道歉，並未發生衝突。

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隔天凌晨4時許，雙方人馬結帳離去後，陳姓男大生與顏姓友人走到愛三騎樓時，巧遇陳志鴻與林姓友人在等紅綠燈，雙方再度為了張、許2人稍早撞進包廂事件發生口角。陳志鴻突然掏出1把折疊刀，朝陳男右大腿內側猛刺1刀，傷及股動脈，顏男左大腿外側也遭刺傷1刀。

陳男送醫急救3天後，因右股動脈橫斷、大量出血，低血容性休克，致多重器官衰竭死亡。陳志鴻行凶後遭逮，被檢方羈押迄今。基隆地檢署今年3月將陳志鴻依傷害致死罪嫌起訴。

法院審理時，陳姓男大生的姐姐透過視訊數度哽咽，弟弟來台灣讀書，父親很開心弟弟是家中唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來會有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，父親在2年前COVID疫情期間去世；接著，弟弟還沒畢業就發生這樣的事情，讓媽媽在一年裡失去了自己的丈夫，也失去了自己的小兒子，對媽媽是一個很大的打擊。

死者的姐姐哽咽說，弟弟沒有做任何的錯事，明明只是去台灣好好的讀書、打工，半工半讀，結果就不幸的在海外往生，也不明白到底發生了什麼事情，弟弟因陳志鴻喪失性命，案發時弟弟才21歲，本來他應該還有大好年華、大好青春，弟弟剩下50年的生命就讓被告在牢裡度過。

蒞庭檢察官劉星汝也難掩氣憤指出，陳志鴻性格暴戾又行事衝動，還會隨身攜帶彈簧刀在身，具有高度的攻擊性跟危險性，加上陳之前有多次傷害前科，多半是遭判處拘役或跟被害人和解、獲得撤告而不受理，顯然陳志鴻並沒有從前案的經驗去獲得任何的教訓，建請法官判處陳10年至12年徒刑。

合議庭認為，陳志鴻素行不佳，不僅隨身攜帶刀械，遇事不思控制自己脾氣，並進而暴戾持刀傷害、持刀傷害致人於死行為，犯罪情節惡劣且重大，依傷害致人於死罪判處11年徒刑。

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