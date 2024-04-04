花蓮強震》可承受8級震度 全球唯一彰化玻璃廟 「挺」過強震

彰化玻璃廟通過花蓮強震考驗。（記者劉曉欣攝）

2024/04/04 19:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕花蓮縣昨天發生規模7.2強震，全世界唯一、俗稱「玻璃媽祖廟」的彰化縣鹿港鎮護聖宮，挺過強震考驗，完好如初。護聖宮基金會董事長林肇睢表示，當初抗震係數就是以921地震作為參考，可以承受震度8級與17級陣風。

林肇睢指出，玻璃廟以鋼構為安全主樑，其餘牆面、屋頂都是膠合玻璃，承受強風與強震都不成問題，地基採取筏式基礎，加上玻璃廟蓋在抽砂造陸的彰濱產業園區，當強震來襲，整座玻璃廟並不會搖晃，昨天一早發生花蓮強震，馬上進行玻璃廟大體檢，沒有發現任何的裂痕與破損。

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林肇睢表示，玻璃廟從2007年開始興建，在2012年舉行入火安座，2013年開放參觀，能夠挺過11年來的颱風與強震，主要就是玻璃廟採用的是膠合玻璃。這是利用高溫高壓，在兩片玻璃之間，夾入強韌又有可塑性的樹脂中間膜（PVB）而製成，讓玻璃有緩衝空間，就算遭受外力而有裂紋，也不會四處噴飛，波及無辜。

因為，玻璃廟採用的膠合玻璃每片重達200公斤，每片玻璃之間有2公分的矽利康來填縫黏著，再輔以五金爪具來加固，才能提高耐震係數與耐風級數。

林肇睢說，玻璃廟是由生產玻璃的台明將公司，結合台灣的玻璃工藝團隊共同打造，建築語彙融入台灣在地元素，從玉山到特有種生物都有。這次挺過強震，代表台灣的建築水準與玻璃工藝實力，也彰顯了台灣人在地震帶生存的韌性與堅毅。

彰化玻璃廟除了鋼構安全主樑，其餘都是膠合玻璃。（記者劉曉欣攝）

彰化玻璃廟，每片膠合玻璃之間有2公分矽利康填縫，再輔以五金爪具來加固。（記者劉曉欣攝）

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