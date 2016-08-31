這款惡賊！竊盜失風遭逮反告住戶妨害自由
2016-08-31 13:49
〔記者曾健銘／新北報導〕無業的65歲林姓男子，疑因缺錢，昨日凌晨2時許闖進新北市新莊區中華路1處民宅欲行竊，不料，正當其破壞頂樓門鎖時被王姓住戶發現，當場被逮，眼見事態重大，林男竟拿出2000元哀求對方不要報警，但王男不從，警員獲報趕抵現場，林男竟向警員大喊冤：「他軟禁我，我要告他妨害自由啦！」作賊喊捉賊的行徑讓眾人傻眼。
警方調查，設籍在雲林的林男有竊盜、強盜、毒品等多項前科，目前無業；昨日凌晨2時許，他在新莊中華路上徘徊，眼見1處民宅1樓大門未關，隨後闖進民宅內直奔7樓頂，正當他在破壞門鎖時，敲打的聲響引起王姓住戶注意，王男第一時間上前逮人，並撥打電話報警。
孰料，林男竟拿出2000元「賄賂」，要求對方別報案，但王男不從，林男趁隙脫逃後徒步離開現場，王男也一路尾隨，直到警員趕到現場將林男逮捕，他才大聲喊冤：「我要告他！」
林男辯稱，當時在中華路閒晃時看見1隻狗跑進該棟公寓，他一時好奇才會跟進去看，沒發現狗就下樓，不料卻被王男誤認為竊賊，不僅緊抓他不放，還要脅他拿錢出來，欲控告對方恐嚇、妨害自由，離譜供詞讓警員痛罵：「鬼扯！」訊後依竊盜未遂、侵入住宅罪嫌將他移送法辦。
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