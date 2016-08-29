北市艋舺公園公廁 驚見男子暴斃

2016-08-29 14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上有民眾到台北市艋舺公園運動後，前往公廁上廁所，但卻發現一名男子倒臥在公廁內，失去呼吸心跳，嚇得民眾趕忙報警但救護人員到場時發現他已經身亡多時。

警方初步調查，死者是艋舺公園56歲陳姓街友，他平時都在公園周邊出沒，經常喝酒。警方研判他有可能是飲酒過度而暴斃，但詳細死因仍有待法醫釐清。