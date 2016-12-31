全教總下戰帖 政院：不與單一團體辯論

2016-12-31

全教總質疑：官版年改案不及格、空心菜

〔記者林曉雲、蘇芳禾／台北報導〕在政院公布「國家年金改革國是會議分區會議報告」後，全國教師工會總聯合會（全教總）昨召開記者會，質疑官版年改案「不及格」，根本是一道「空心菜」，且明顯規避政府責任，無能力根本解決年金問題，全教總等代表還赴總統府下戰帖要求辯論。

年改辦回擊：改變理性路線 讓社會失望

對此，政院年金改革辦公室發表聲明強硬回擊表示，政府已接受包括全教總在內的教師團體各種建議，懇請各團體一本支持改革的初衷，勿在組織間競爭的環境下，改變理性路線，迷失組織目標，讓社會各界失望。

全教總理事長張旭政表示，全教總要求年改辦將雇主責任、基金永續方案、中小學教師起支年齡說清楚、做論辯，而年改辦不說清楚、講明白，也不願論辯，卻用「改變理性」、「迷失目標」的字眼指教全教總，這和某些非理性的抗爭團體有何不同？

張旭政強調，年改攸關台灣未來，政府主事者須接受最嚴格的檢驗，希望政院年金改革辦公室於一月六日前回應全教總的辯論邀請，否則全教總將發動集體抗爭行動。

全教總文宣部主任羅德水表示，官版年改方案核心精神是要求受僱者「多繳、少領、延後退」，與二○一三年的馬政府年金改革方案沒有兩樣，完全忽略政府作為雇主的責任；官版中小學教師六十歲起支方案，不符家長期待，且嚴重阻礙師資新陳代謝；而且官版取消「由政府負最終支付責任」，可預見未來卅年內會有多次的改革，年輕世代受僱者將處於長期不穩定狀態。

政院年金改革辦公室回應，此次年金改革先採取止血手段，以漸進為手法，避免衝擊過大。不接受評論者質疑「既不夠永續」、「不能根本解決」，又認為「改得太劇烈」的矛盾指控。

對於全教總下戰帖要求辯論，政院年金改革辦公室表示，歡迎各界繼續提供寶貴意見，但不適合也不可能由年金改革辦公室與單一團體逐一進行辯論。