海洋局長誰來當？ 教授：人選很多韓市長竟未見

2018-12-20 17:29

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長當選人韓國瑜任命朱挺玗當海洋局長，今天下午又翻盤退出引發討論，資深海洋界教授批評，學術界有30名副教授以上人選，韓市長竟未看到。

朱挺玗人事令發佈後引發討論，中山大學師生質疑「韓市長應該不知道海洋局要兼管海污應變」、「海洋局以後的主要業務可能會變成賣生魚片」，對此，中山大學海洋科學學院表示，海工系30年LINE群組為本校海工系畢業校友及在校學生交流分享的園地，對於畢業校友在相關專業領域上表達其個人意見，如無人身攻擊、不雅之文字表述，基本上給予尊重不予評論。

朱挺玗下午宣布退出內閣，稍早並在臉書PO文，感嘆外界究竟還要糾結過去多久，連說3次「我沒有前科！沒有前科！沒有前科！」，謝謝朋友支持及鼓勵，並張貼MV「平凡之路」自我勉勵。

資深海洋界教授指出，原高雄海洋科技大學（現高科大）有2-30名副教授、教授瞭解海洋、漁業生態，中山海科院也很多，韓市長竟挑不出1人，政治酬庸人選在議會易遭質詢傷害，不見得是好事。

這名教授說，專業人士才有人望，原人選朱挺玗非海洋科班出身，海洋層面廣含漁業、航運、海工、海污，瞭解問題才能解決，況且還有選舉糾紛瑕疵，建議還是不要用。

高雄市新科議員林智鴻為中山大學海洋事務研究所校友。他表示與朱挺玗有私交，朱近年專心海鮮事業買賣，海洋局掌管漁港工程、海岸防護、海洋保育、污染應變，建議選擇當官要誠心聽取產學界心聲，割捨賣海鮮商人背景，當一個「保護海洋」而非「消耗海洋」局長。

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