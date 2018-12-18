與鄭文燦互動較溫暖？ 蔡英文：今天全台都比較暖

2018-12-18 17:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕總統蔡英文今天到桃園與桃園市長鄭文燦會面，媒體問及，是否覺得今天會面比上次（與台北市長柯文哲會面）更覺得溫暖，蔡英文四兩撥千金，僅簡單幽默回：「今天台灣各地都比較暖和不是嗎」？這個冷笑話引起台下哄堂大笑。

蔡英文今天與鄭文燦進行市政座談會，座談會開始先由桃園市副市長游建華進行市政說明，接著蔡英文與鄭文燦對談，最後進入媒體提問環節，有媒體一連針對是否覺得此次會面比上次感覺更溫暖？以及勸近鄭文燦承擔更多責任？

只見蔡英文聽問題時面帶笑容，舉起麥克風時笑容明顯收回。蔡英文先回答第二題，她表示，鄭文燦眼前最重要的、要承擔的責任「就是要把桃園做好嘛！不是嗎？」蔡英文強調，民進黨很多的事情，都需要靠中生代共同承擔，相信「文燦」都是義無容辭，該擔起的責任都會擔起來。

蔡英文話鋒一轉，才回應互動問題，她冷冷地說：「今天台灣各地都比較暖和不是嗎？」引起台下哄堂大笑。

「每次我跟蔡總統會面氣氛都很好啦！」鄭文燦補充說明表示，跟蔡英文會面氣氛都很好，強調自己雖然希望中央給地方更大的支持，不過「我不會把我做不好推給中央，但我希望中央跟地方是一條心」，並提到，最近提出台商回流平台，經濟部很快參與平台，所以現在受理的案件越來越多，並積極從土地、從人力各方面幫忙協助，所以如果談具體的問題，覺得總統大概是都很支持，今天希望總統可以更支持，後面就跟中央的互動也會更順利，不忘補充自己「除了沒有當黨主席以外其他事情都可以做」。

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