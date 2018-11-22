4年前起點演講 柯文哲：我要完成90年前蔣渭水未竟命運

柯文哲於蔣渭水銅像旁，也是4年前初次發表競選演講的地點進行短講：「我要完成蔣渭水90年前未完成的命運」。（記者方賓照攝）

2018-11-22 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰倒數2天，台北市長柯文哲馬不停蹄進行掃街活動，近日1天甚至掃街超過10.5小時。今（22）日進行大型掃街活動，將從4年前的起點台大醫學院出發，而柯文哲到了蔣渭水紀念公園時，也於現場發表短講，柯文哲在4年前初次發表參選演講的地方表示：「我要完成蔣渭水90年前未完成的命運」。

「站在這裡我感觸很深」。柯文哲於蔣渭水銅像旁，也是4年前初次發表競選演講的地點進行短講，柯文哲說，他有一個隱藏的效仿對象，就是台大醫院的老學長、發起新文化運動、發表《臨床講義》的蔣渭水，4年前的競選口號曾強調：「改變臺灣從首都開始，改變臺北從文化開始」、「這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當訴求的選舉」。

柯文哲說，過去20到29歲的年輕人一向投票率最低，直到2014年有大批年輕人出來投票，這是因為年輕人看到了實際作為而非口號。這次選舉中，他堅持不插旗、不掛布條、關閉競選帳戶、公布競選經費、設置「財務監督委員會」，並海選人才讓年輕人參與政治。

柯文哲表示，他希望有一場正面態度的選舉，當然選舉免不了有競爭，但盼望若有選擇，人類歷史能朝正面方向前進，因此柯陣營不搞爆料，也不找什麼黑資料，「重點不是輸贏，而是為台灣政治帶來新的涵義」、「蔣渭水不到41歲就過世，留下一個未完成的命運」、「我要完成蔣渭水90年前未完成的命運」。

柯文哲說，常被問到自己為台北帶來什麼改變，而他表示，市府團隊真的很勤奮，勤奮在過去只是口號，現在卻真的實踐，而他只是把台大醫院的習慣帶到政府來，是就是不是就不是，更驕傲的是，上任以來台北市沒有任何弊案。一路上跌跌撞撞，雖有錯誤但努力學習，盼望大家給台北一個機會，給台灣一個機會，「從台北變好，台灣不應是現在這個樣子」。

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