投票日電音趴被取消 林義豐號召抗議 市府說明：警力吃緊

2018-11-20 20:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長候選人林義豐曾承諾要在11月23和24日，各在府城及新營舉辦「瘋狂星期五」電音趴，如今卻跳票僅剩23日。對此，林義豐痛批市府擅自取消場地，但市府也回擊，選舉當日是警力最吃緊的時候，而候選人更該負起相關社會責任。

林義豐曾在10月的國際動漫音樂節承諾，等到11月會再有4場「瘋狂星期五」電音趴，日期經過些許波折之後敲定為11月23和24日，不僅選前之夜要「虧雞」，投開票當日也要繼續high，儘管曾引起違反選罷法的爭議，但選委會最後認定活動開始時，投票已截止，因此未違法。

不過，林義豐今日向外公告，因為市府的出爾反爾讓24日的電音趴跳票；公告指出，市府核准後又擅自取消，姑且不論團隊損失龐大費用，更枉顧年輕人的期待與感受，如此鴨霸的作法已經讓民眾不滿，因此號召全民團結一人一通電話，打到市長室抗議。而在此之前，林也曾多次向市府反映，但都未獲許可。

對於「鴨霸」一說，市府則說，公職人員選舉是台灣的大事情，為了確保當天治安和交通，員警必須全面停休，而且投完票後還得看守、護送選票，等到警政署宣布勤務結束前都得待命支援，因此基層員警早就精疲力盡，在人力吃緊的情況下實在不宜再舉辦大型室外集會遊行活動，希望各候選人應該要負起社會責任，協助警察共同維護社會安全及公共利益，讓民眾能迅速恢復平靜生活。