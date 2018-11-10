鄉民歸結電視辯論懶人包 網友：蜂蜜檸檬是亮點

2018-11-10 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選舉電視辯論於今（10）日落幕，1名網友在PTT貼出申論總結懶人包，貼文一出，讓網友都笑了。

在台北市長選舉辯論申論結束後，原PO在Ptt歸納出辯論懶人包，認為李錫錕一貫說出滿滿的心靈雞湯：「心靈成長找我」，而柯文哲逐一說出自己的政見：「我的政策abcdefghijklmon............」，姚文智和丁守中則是不斷地針對柯文哲攻擊：「柯文哲說謊！讓大家失望！」而吳萼洋則是分享自己透過蜂蜜檸檬改善腫瘤的經歷：「推廣蜂蜜檸檬。」最後原PO開玩笑的說結束了，大家可以關電視了。

許多網友吳萼洋說出的蜂蜜檸檬紛紛表示：「老吳真的太好笑了」、「只推 蜂蜜檸檬」也開玩笑說：「晚點買杯蜂蜜檸檬。」有網友認為原PO的分析精闢：「太中肯了。」、「精闢」、「清楚給推」。

此外，在辯論結束後，有另外1名網友歸納出辯論懶人包，表示李錫錕始終敬佩柯文哲：「我真的很敬佩柯文哲，他真的很棒。」而提到了柯文哲的結論結尾有力：「請市民朋友一起讓改變持續發生！」，姚文智則是不斷地提問柯文哲：「請柯市長回答我的問題好嗎？我媽媽氣到發抖！」丁守中則是持續抨擊柯文哲：「柯文哲立場搖擺、去當網紅」而原PO對吳萼洋今日的辯論，做了這樣的結論：「推廣蜂蜜檸檬，是營養師不懂，一切為眾生，我佛慈悲 （唱歌）」