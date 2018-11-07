防中國豬瘟 政院將提高入境違規帶肉品罰款至30萬元

防中國豬瘟，政院將提高違規帶肉品入境罰款到30萬元。圖為小三通檢查一景。（資料照）

2018-11-07 12:11

〔記者李欣芳／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續蔓延，為防堵非洲豬瘟入侵，行政院明天召開的院會將通過農委會提報的「動物傳染病防制條例修正草案」，要將旅客違規攜帶肉品入境的罰則，從最高罰1.5萬元大幅提高到30萬元，盼達到嚇阻效果。

中國非洲豬瘟4日又新增重慶市發生的疫情，目前已擴及14個省、市、區，達58個案例。

行政院長賴清德已指示要全力防堵中國非洲豬瘟入侵，農委會動植物防疫檢疫局自9月起針對違規從中國大陸攜帶未煮熟豬肉產品的旅客開罰最高罰鍰1萬5000元，從9月1日至10月17日，總計罰了26件，10月18日起，防檢局又針對違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者開罰1萬5000元，至11月4日總計查獲122件，分別來自中國大陸、越南、菲律賓等國。

儘管防檢局持續開罰，但是違規攜帶肉品入境的件數還是沒有減少，農委會因此研擬修正「動物傳染病防制條例第45條」之1，把違規攜帶肉品入境的最高罰則提高到30萬元，希望達到嚇阻效果。農委會呼籲旅客入境時切勿攜帶生鮮或未煮熟的加工豬肉產品，包括香腸、火腿等都不可攜帶入境，以免造成疫情擴散又要挨罰。