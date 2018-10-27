選戰倒數 藍營密集訓練催票、設置抓鬼大隊

2018-10-27 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕選戰剩下不到30天，國民黨最近緊鑼密鼓展開基層訓練講習，黨內人士指出，除了要在投票日以每一個投開票所為編組單位，做好當天催票、固票、監票、報票的準備工作，選戰倒數階段的重點工作還要防範綠營選舉奧步，因此各直轄市、縣市將設「抓鬼大隊」並設置檢舉獎金。

據指出，每一個催票編組單位，都會設有一位負責人，由黨籍的里長，里分部的常委、委員，或是像具有黨籍的社區理事長等地方領導者，調度轄下5至10名或10多位基層人士，成員大多數為負責發放投票通知單，十分了解家戶人口狀況的鄰長，或是在當地熟門熟路的義警民防等熱心人士。

國民黨規劃，投票當天會在各投票所附近設置「聯絡點」，相關人員在8點開始投票前半小時就要先就定位，一方面催票，也注意自己負責的投票所狀況，如果早上沒看到催票對象進入投票所，就會提醒對方投票。

黨內人士表示，黨中央已通令各縣市黨部，如果當天投票所工作人員不足，就由國民黨主席吳敦義上任後在各縣市成立的「藍天志工團」充員，因此這次九合一選舉藍軍在既有的「小組長」動員系統基礎上，增加「藍天志工團」加入催票、固票、監票、報票陣容，也達到複式動員的效果。

國民黨組發會在召集各直轄市、縣市黨部書記長開會，提供統一的訓練教材後，再由各地方黨部以鄉、鎮、市、區為單位，在投票日前密集完成訓練講習。

黨內人士指出，選前最後20幾天的重點工作就是防範綠營選舉奧步，包括以捐款栽贓國民黨候選人、賄選等各種態樣，因此最近將對外說明設置各縣市要設置「抓鬼大隊」與檢舉獎金，相關內容也都會是基層訓練講習的重點。