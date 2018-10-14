台聯陳昌輝組罕見幼兒後援會 3市長參選人都挺他

2018-10-14 20:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯黨台南市東區市議員參選人陳昌輝競選總部今天下午成立，他並出奇招、組成罕見的幼兒後援會，他以自己與愛妻「生產」 的1對小姐妹花作為幼兒後援會領軍，爭取幼兒權益；同區民進黨對手陳金鐘也在今天成立競選總部，市長參選人黃偉哲現身力挺。

在台南政壇經營、蹲點10多年的陳昌輝，展現愈挫愈奮發的堅強毅力，此次是陳昌輝第4度向市議員選戰大門叩關，希望能得到東區選民青睞、不再高票飲恨。陳昌輝表示，他抱著破釜沉舟決心4度挑戰議員，這應是他人生最後一次參選市議員了！

包括無黨籍南市長參選人許忠信教授、蘇煥智（前台南縣長）、陳永和里長與民進黨立委葉宜津等人都到場推薦陳昌輝，他們肯定陳昌輝為市民服務、監督市政的堅持，這次應給昌輝1次進入市議會的機會；許忠信並說，要選就要選昌輝這種會衝、有專業的候選人，不要選那種會包工程、插暗股的來當議員。

陳昌輝競選總部成立大會上，首創全台唯一由一群6歲以下嬰幼童組成的「幼兒後援會」現身站台，訴求「自己權益自己爭取」、「幼童沒有投票權可是我們有人權」。陳昌輝表示，婦幼政策是他本次選戰主軸之一！加上幼童權益向來被忽視，因為幼兒沒有選票，為此成立1支「幼兒後援會」凸顯他們在社會上的重要性！

陳昌輝說，尤其面臨少子化問題，如何創造催生的誘因更重要，自己也是2個幼兒的新手家長，能感受到生子後的養育規劃沈重負擔，這是讓年輕人對生育計畫卻步的主因！他主張政府要建構完善的養育配套措施，從提高生育津貼、提撥預算建立幼兒津貼、增設足量公托公幼、打造友善公辦臨托據點、減免幼童健保費用，讓現行的準公共化育兒政策，落實為真正公共化，才有幫助年輕人勇敢生子。

陳金鐘競總成立會上，除了市長參選人黃偉哲，立委王定宇、林俊憲、副議長郭信良、市立醫院前院長吳明和、副院長吳星賢等人都到場向選民呼籲把票投給有公衛專業背景的陳金鐘，陳金鐘必能監督市府做好醫療環境的建置。