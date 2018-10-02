向新住民學做黑糖蜂巢蛋糕 鄭朝方：寶山黑糖不輸沖繩黑糖

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（右）向「新城風糖」執行長王翎鳳（左）學習做黑糖蜂巢蛋糕。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-10-02 13:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方前往寶山鄉推動地方創生聞名的「新城風糖」，向執行長王翎鳳學習做黑糖蜂巢蛋糕；他說，寶山黑糖不輸日本沖繩黑糖，做出來的黑糖蜂巢蛋糕口感獨特，在甜點市場上很有競爭力。

鄭朝方說，王翎鳳是來自海南島的新住民，在新竹縣生活了9年，投入社區營造以寶山黑糖歷史文化，推出「新城風糖」社區品牌，成功發展黑糖產業，甚至推出甜點食坊，這就是地方創生的成功案例，不但復甦了傳統產業，更進一步做到品牌行銷、在地青年創業，甚至結合長照政策的社區共食、樂齡學習等，成功達成「青銀合創」的目標。

鄭朝方說，王翎鳳不久教新竹市長林智堅學做黑糖爆漿饅頭，現在換他來學做黑糖蜂巢蛋糕，他學會用年輕人回鄉自己種植甘蔗熬煮的黑糖、當地居民培育的放山雞蛋來做蛋糕，過程當中感受「新城風糖」夥伴的正能量

鄭朝方進一步說，在寶山新城地區有很多新住民姊妹，看到他們一手催生「新城風糖」這個品牌，來延續寶山黑糖歷史，讓他特別感動，因為這代表新住民姊妹的土地認同，在她們的心裡萌芽。

鄭朝方也希望，透過食農教育，讓更多新竹縣的小朋友，認識新竹縣的特產，了解地方創生的概念。他也說上任後，一定會建立一個整合平台，來將社區、產業與行銷串起來，讓新竹縣成為國際亮點。