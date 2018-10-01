國民黨市長參選人新北市合體 盧秀燕給侯友宜「秀秀」

國民黨兩位市長參選人侯友宜（左）、盧秀燕（右）在侯的競選總部打電動。（記者李雅雯攝）

2018-10-01 18:09

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天下午到板橋區，參訪同黨籍新北市長參選人侯友宜的競選總部，兩人除了同場表態空污議題看法，盧秀燕另也為前陣子的促轉會風波替侯友宜抱屈，表示台中市有許多民眾為侯友宜加油，今天也是來給侯友宜「秀秀」（台語：安慰、不捨的意思）。

盧秀燕先在競選總部電動區和侯友宜對打電動，接著到政見區了解侯友宜的競選政見，另在漫畫風大型看板前和侯友宜玩「侯小宜」互動虛擬實境。盧秀燕相當青睞新北市持續推動的公共托育中心政策，另也酸了一下現在的台中市僅有4間，遠不及新北市。

侯友宜說，盧秀燕長期以來是個婦幼守護者，長期和弱勢、婦女站在同一線，如同自己過往是維護公平正義的警察，其在台中市長選舉上的民調持續攀升，兩人將持續努力、賣命，一起並肩作戰，為市民帶來更多幸福。

盧秀燕說，前來新北市是為了看看侯友宜廣受好評的競選總部，當然也先送上恭喜，因為侯友宜的民調是持續領先，面對執政黨的打壓，國民黨會更勇敢、團結讓藍天再現；侯友宜前陣子面臨促轉會的迫害，許多民眾都為其抱不平，也前來轉達支持者的加油打氣，兩人都會愈戰愈勇。