楊文科競選總部成立 林為洲也來助講

國民黨新竹縣長參選人楊文科（前排中）今晚舉辦競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義（前排左）致贈好彩頭為他造勢。（記者蔡孟尚攝）

2018-09-29 20:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天晚上舉辦競選總部成立大會，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等藍營重量級人士到場為他站台造勢，立委林為洲也前來助講。吳敦義呼籲新竹縣選民支持有行政、產業經驗的楊文科，讓新竹縣的未來穩健踏實發展。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢在大會一開始，也邀請黨提名的鄉鎮市長、縣議員參選人及縣議會議長張鎮榮一起上台，展現5合1選舉的團結作戰氣勢，隨後楊文科在吳敦義的陪同下熱鬧進場，吳敦義在台上授戰旗、致贈好彩頭給楊文科，期勉新竹縣政「延續藍天」。

號稱「立法院F4」的國民黨立院黨團總召江啟臣和蔣萬安、林為洲、吳志揚等立委，也為楊文科站台助講，場面氣氛熱鬧。

楊文科說，他擘劃的文化科技智慧城有「科技交通建設」、「智慧便民生活」、「綠能永續產業」、「青年創業招商」、「文化教育深根」、「精緻農業觀光」、「數位透明政府」等7大行動方案，未來施政首重「拚經濟、重文教、享福利」方針以及「經濟好！一切都好」的經驗法則，運用自己的行政經驗、產業長才以及人脈關係，為縣民創造更高福祉。