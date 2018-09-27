如何解決台南淹水？市長參選人治水辦法令人傻眼

市長參選人蘇煥智（左4）、高思博（右2）出席「823水災災後檢討會」，並提出治水看法。（記者蔡文居攝）

2018-09-27 13:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南823水災災情慘重，市議員盧崑福今天邀集水利局、受災的北門玉港里長林妙香及各市長、議員參選人召開「823水災災後檢討會」，與會的4位市長參選人各發表治水看法。不過，有的參選人並未針對重點，發言天馬行空，令人傻眼。

今天的檢討會，6位市長參選人中有蘇煥智、許忠信、林義豐、高思博4人參加，黃偉哲和陳永和則未出席。

里長林妙香表示，玉港里過去曾1年淹3次，連普度、大晴天也淹水。這次則淹4天，是台南淹水最慢退去的的地方。她批評說，地方淹水竟然發生水門該開的不能開，而且抽水機竟同時有5部壞掉，有的剛才驗收完就壞了。

她抱怨說，雖然政府說補助要從速從寬，結果卻非如此。「淹水是玉港里的宿命，但我們絕不向命運低頭。」

水利局表示，這次連下3天，雨量已超過原先設計的防洪標準所能負荷。此外，社區尚有一些防洪缺口，還有路堤不夠高。至於，抽水機未正常運作，未來會要求廠商改善，目前玉港里的圍堤經費已經爭取到了，會加速來完成。

對於當地治水，蘇煥智建議，應在在台17線西側施作大型的防潮閘門和抽水站。他說，台灣治水系統紊亂，賴市長現在當院長應好好檢討。而中央管河川淤積太嚴重，地方管不到，應讓地方也有參與的機制。

許忠信則表示，這次嘉義東石的網寮和布袋新塭沒淹水，就是利用台糖和台鹽的鹽田做滯洪池。要擋海水他贊成，但山上下來的水，要有滯洪池才行。現在國產署根本沒有多餘人力去管理鹽田，這是政府的無能，應要要用台鹽的土地廣闢滯洪池，台糖的土地也是，台南很多昔日的內海、湖潭也應恢復闢建做滯洪池能。

林義豐則批評淹水淹這樣「太誇張了！」抽水機平時就要巡檢好，「預算不夠也一定要生出來」他當選一定全面檢討，請世界水利專家來協助。這是魄力不夠的問題，「錢不夠，就用生意人的角度來處理」，二個月可完成的工程，一個月就加速完成，治水要展現魄力才行。

高思博則表示，治水要貼近民眾的感受，他發現台南城鄉差距驚人、可怕。巿府花了200多億治水，巿區、街面確實比較不會淹水，卻造成以鄰為壑的代價，讓低漥地淹更久，像北門不是降雨最多的地方，卻是水退的最慢的地方！不公平也沒人道。