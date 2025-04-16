日夜溫差大！今各地晴朗穩定 北部須留意空品

中央氣象署表示，今天各地晴朗穩定，僅東半部、恆春半島有零星降雨。（資料照）

2025/04/16 06:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（16日）環境轉為東南風，北部及東北部氣溫回升，西半部高溫來到29、30度，東半部約26至27度，感受溫暖偏熱，不過要留意清晨低溫普遍為16至18度，局部因輻射冷卻影響會再更低一些，感受偏涼，日夜溫差大。

天氣方面，各地晴朗穩定，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨；離島澎湖全天21至26度，金門17至25度，馬祖16至23度。

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空氣品質方面，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部零星地區短時間可能達「紅色警示」等級。

明天（17日）東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

18日北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨；19日鋒面位於台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

20日鋒面通過，中部以北及東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；21日北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

22日另一鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 30 18 ~ 28 22 ~ 28 19 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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