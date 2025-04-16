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    中國反制關稅下令停收波音飛機！川普怒轟：一再毀約背信

    美國總統川普批中國違背承諾。（法新社）

    美國總統川普批中國違背承諾。（法新社）

    2025/04/16 06:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》週二（15日）引述知情人士消息報導，中國下令中國的航空業者停止接收波音（Boeing）生產的飛機，以反制美國對中國商品徵收145%關稅。對此，美國總統川普15日發文怒批，中國多次違背承諾，先前未按協議購買足夠的美國農產品，如今停止飛機交付再度違背交易。

    川普15日在其自家社交媒體Truth Social上表示，美國農民是偉大的，但正因為他們的偉大，每當有貿易談判或貿易戰時，他們總是被放在與對手（例如中國）對抗的前線。

    川普說，他第一任期時也發生同樣的事情，中國原本對美國的農民很殘酷，他與中國達成了協議，向美國農民回饋280億美元，這對美國來說是一筆偉大的交易，但「騙子」拜登上台卻沒有好好執行，中國基本上違背了該協議，只向美國進口部分他們原答應購買的數量。

    川普批評：「中國對腐敗的拜登政府毫無尊重，誰能怪他們呢？」他接著提到中國要求航空公司停收波音飛機的傳聞，他表示：「有趣的是，中國剛剛違背了與波音的大交易，稱他們不會接收將交付的波音飛機。」

    目前中國外交部並未回應有關停收波音飛機的消息，波音也未對彭博的報導發表評論。

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