罷免涉不實連署 國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見

新北地檢署針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的四大罷團涉幽靈聯署，罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀（見圖）等6人訊後聲押。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 05:45

〔中央社〕新北檢偵辦幽靈連署案，昨天（15日）帶回20多人，全案朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。檢方複訊後，今天將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。

台灣新北地方檢察署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

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新北地檢署表示，昨天指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回被告及證人等到案查明。

昨天晚間6時許開始，提議罷免民進黨立委張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥、提議罷免立委蘇巧慧備補領銜人蔡承睿、提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑、國民黨志工等20多人，先後移送新北檢複訊，面對記者提問皆未回應。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。

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