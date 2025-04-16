04/16 各報重點新聞一覽

新北地檢署昨前往國民黨新北市三重及板橋兩區黨部搜索，帶回多箱資料，朝偽造文書罪偵辦。（記者羅國嘉攝）

2025/04/16 06:26

自由時報

罷免涉幽靈連署 檢調搜索國民黨板橋三重區黨部

檢調持續偵辦「幽靈連署」，繼前日台北地檢署將「罷吳四騎士」等七名被告帶回偵訊，昨日新北地檢署則前往國民黨新北市板橋、三重兩區黨部搜索，帶回罷民進黨立委團體領銜人、備補領銜人、黨部幹部等十三人，朝偽造文書罪偵辦。

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自由日日Shoot》「國內詐騙財損 七成來自臉書」 科偵警官怒諷臉書演算法「真棒」

投資詐騙廣告猖獗，連專責防制科技犯罪的警官都受不了，以嘲諷語氣開嗆：「臉書的演算法實在太厲害了！」刑事警察局科技犯罪防制中心三線二星主任林建隆，前天在自己臉書貼文稱，他點了一則投資詐騙廣告，臉書就會投放給他更多詐騙廣告，投放廣告的演算法「真的很棒！」

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遏阻越界盜砂 中國籍華益九號抽砂船沒收

已纏訟三年、備受矚目的中國籍「華益九號」抽砂船盜採海砂案，船長陳偉斌被依違反專屬經濟海域及大陸礁層法判刑一年十月定讞，船隻沒入部份經修法後，高雄高分院更審逆轉判決沒收抽砂船。

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聯合報

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

繼台北地檢署前天偵辦罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤涉幽靈連署案，昨天凌晨依偽造文書、違反個資法命六名被告交保，新北地檢署昨指揮調查局大動作約談罷免新北市四名民進黨立委案的領銜人、召集人及國民黨工廿人，移送新北地檢署複訊。

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川普可能暫時豁免汽車關稅

美國總統川普十四日表示可能暫時豁免汽車關稅，但美國商務部十四日發布兩份通知表示，將調查半導體、半導體製造設備、藥品及其原料等輸美產品。彭博社報導，此舉意味美國可能對這些產品課徵關稅，擴大貿易戰火。

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中國時報

大罷免 檢調再出手 藍新北黨部遭搜索

美國宣布對等關稅暫緩90天後，檢調偵辦大罷免連署突然快速升溫，繼14日北市雙吳綠委罷團成員遭搜索傳喚後，15日新北、嘉義地檢署也大動作跟進，一早偵騎四出，新北檢搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部及4綠委罷團成員住處等30處，帶回黨工、罷團領銜人共20餘人，依《刑法》偽造公文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌偵辦，其中10餘人晚間移送新北檢複訊，迄深夜2人分別以8萬及3萬交保。上百名藍營支持者晚間8時則在新北檢外抗議，痛批「司法不公、罷藍不罷綠」。

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美財長：美中將達成大協議

美中關稅戰升溫，雙方互不讓步，美國財長貝森特14日指出，美對中關稅絕不是玩笑話，基於中國同時是美國最大經濟競爭者與軍事對手，對中談判將採取不同於過往簽署的貿易與貨幣協議公式，並需要美國總統川普與大陸領導人習近平參與。他相信，雙方會在某個時間點達成一項「大協議」（big deal）。

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刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆在自己臉書貼文，諷刺臉書投放廣告的演算法「真的很棒」！（記者姚岳宏翻攝）

中國籍「華益九號」抽砂船盜採海砂案，高雄高分院更審逆轉判決沒收抽砂船。（資料照）

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