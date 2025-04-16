美防長高級顧問涉洩密！被停職調查「護送」離開五角大廈

美國國防部。（路透檔案照）

2025/04/16 07:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府上月發生重大洩密事件，《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）意外被拉進加密通訊軟體Signal群組，目睹美國軍方針對葉門空襲計畫的機密討論，引發各界譁然。《路透》報導，官員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的主要顧問之一考德威爾（Dan Caldwell）設洩密被停職調查，15日被「護送」離開五角大廈。

《路透》報導，該官員表示，考德威爾目前正在「行政休假」，調查仍在進行中，但未提供洩密的細節，包括洩密對象是記者還是其他人。該官員也稱，考德威爾突然下台與對未經授權披露部門資訊的調查有關。

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川普政府已採取行動追查上月的洩密事件，對此國防部長赫格塞斯也表示期待。儘管考德威爾不像其他國防高級官員那樣出名，但身為赫格塞斯的顧問，發揮至關重要的作用。

曾在海軍陸戰隊服役的考德威爾是與赫格塞斯密切合作的幾位高級顧問之一。他是赫格塞斯在Signal聊天中指定的聯絡人，包括赫格塞斯在內的川普政府高級國家安全官員曾透過該聊天，討論對葉門胡塞武裝份子進行軍事打擊的計畫。

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