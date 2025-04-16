為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美防長高級顧問涉洩密！被停職調查「護送」離開五角大廈

    美國國防部。（路透檔案照）

    美國國防部。（路透檔案照）

    2025/04/16 07:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府上月發生重大洩密事件，《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）意外被拉進加密通訊軟體Signal群組，目睹美國軍方針對葉門空襲計畫的機密討論，引發各界譁然。《路透》報導，官員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的主要顧問之一考德威爾（Dan Caldwell）設洩密被停職調查，15日被「護送」離開五角大廈。

    《路透》報導，該官員表示，考德威爾目前正在「行政休假」，調查仍在進行中，但未提供洩密的細節，包括洩密對象是記者還是其他人。該官員也稱，考德威爾突然下台與對未經授權披露部門資訊的調查有關。

    川普政府已採取行動追查上月的洩密事件，對此國防部長赫格塞斯也表示期待。儘管考德威爾不像其他國防高級官員那樣出名，但身為赫格塞斯的顧問，發揮至關重要的作用。

    曾在海軍陸戰隊服役的考德威爾是與赫格塞斯密切合作的幾位高級顧問之一。他是赫格塞斯在Signal聊天中指定的聯絡人，包括赫格塞斯在內的川普政府高級國家安全官員曾透過該聊天，討論對葉門胡塞武裝份子進行軍事打擊的計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播