鍾小平稱北市府辦國民黨籃球友誼賽 體育局打臉

2018-09-26 20:43

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨籃球隊今天下午和建國中學籃球隊在台北市議會地下二樓籃球場展開友誼賽，國民黨籍議員鍾小平聲稱這場球賽是體育局委託市議會辦理，但是台北市府堅稱，不是由體育局舉辦。

國民黨籃球隊今天下午與建國中學展開的「KMT VS. 建中籃球友誼賽」，比賽由台北市長柯文哲開球，雖然國民黨台北市長參選人丁守中後來直接穿上球衣參與球賽，但是主客之別相當分明，媒體詢問丁守中是否覺得被柯文哲踩場，但市議員鍾小平卻在旁指出球賽是體育局委託市議會舉辦，丁守中也接著說他們是客人，按照通知時間到場。

記者詢問台北市政府體育局，為何籃球友誼賽獨邀國民黨球隊？但是體育局競技運動科長袁守方卻回應，市長盃籃球賽將在11月5日到11日舉行，地點是台北體育館，目前賽制規則都還在研擬中，今天下午的籃球賽體育局在其中沒有任何角色，也沒有出任何預算和經費舉辦。

建國中學校長徐建國今天帶隊參加比賽，記者提問是否擔心學生來比賽被捲入政治選戰中？徐建國對此表示，當初是接受議員鍾小平的邀請，帶領學生參加市議會的籃球友誼賽，本來以為是市府和議會舉行的比賽，可是到現場才知道是跟國民黨的籃球隊較勁，但是學生有機會可以上場切磋球技，相信對學生還是有幫助的。

議員鍾小平則從頭到尾堅稱，這場籃球賽是台北市政府體育局委託市議會舉辦，建國中學籃球隊也是體育局所邀請，不是他個人或國民黨主辦。