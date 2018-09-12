加裝冷氣、加碼私幼補助... 丁守中公布教育政策

2018-09-12 11:28

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行教育政策記者會，除了加碼北市既有私幼補助，從3到4歲擴大到2到4歲，皆補助13660元，並抨擊台北市雙語教育跟國際無法接軌，上任後將推動12個行政區設立英語實驗學校；家長所關心的冷氣問題，丁守中更承諾中小學全面安裝。

丁守中今天在競選辦公室總幹事、立委王育敏與立委柯志恩的陪同下，召開教育政策公布記者會，丁守中提出10大教育政策，內容除了加碼私幼補助，還要廣設英語實驗學校。

台北市政府從107學年度起，針對就讀台北市私立幼兒園的3歲及4歲幼兒每學期補助學費13660元，丁守中的教育政策又再加碼，他指出，上任後將擴大到2到4歲，私幼學費都補助13660元。

丁守中抨擊目前台北市政府的雙語教育不夠前瞻，也不夠與國際接軌，丁指出，未來除了中小學校校有外師，12個行政區更都要設立全英語教學實驗中小學，從比較偏遠的西區開始做起，現在閒置教室多，全英語教育可以帶動周邊環境變化，吸引更多人搬到學校附近社區，帶動都市更新。

此外，丁守中也支持中小學全面加裝冷氣空調，丁表示，台北市教育局年有500多億預算，估計一年增加的2億多經費相信可以勻支過來。柯志恩也說，教室裝冷氣是最引起家長共鳴的議題，柯文哲說冷氣是最後的手段，要從綠化開始，但是柯對學校做了哪些綠化？台北是大盆地天氣炎熱，國中小目前已經5、6成有冷氣，應該當作基礎建設，由市府建構更好的學習環境。

丁守中提出的教育政策還包含，一校一公托，推動祖孫共學；服務滿10年的教師帶薪休假進修；加強校園安全維護將毒品趕出校園；高工高職特色專業分工，與相關產業公會與企業合作，深化學生技職能力；設置特色創客中心；聘用退休運動國手進駐校園，強化體適能教育及運動；補助弱勢家庭學生免費參加課後社團活動，提供公平均等學習機會；落實小班制25人教學，撤銷數據化、業績式校務評鑑及報表競賽，減少教師繁瑣行政作業。