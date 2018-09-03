佩琪要獨派找總統府抗議 柯P苦笑：會叫她少寫臉書

2018-09-03 12:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲為推廣綠色運輸，搭公車上班，但近期接連被「東奧正名」團體成員，以及獨派人士嗆聲，柯為此大發雷霆，後改搭公務車。柯妻陳佩琪昨在臉書替柯抱屈，稱這些人要抗議統獨正名問題，為何不去總統府抗議。對此，柯文哲今早則僅苦笑說，陳佩琪喜歡發言，他會叫陳少寫。

此外，民進黨籍北市文山區萬興里長詹晉鑒日前投書媒體，呼籲獨派團體應該去「巧遇」陳佩琪，詢問她對統獨看法。柯連兩天被問及看法，皆稱相信現在去問詹，他一定不敢講話，這應該是失言。不過今媒體告訴柯，詹不認為自己是失言，他的意思就是要獨派不要再找柯，而是找陳佩琪，柯則說「這蠻會狡辯的」。

至於現在已經登記參選，未來是否會增加警力維安部署？柯表示好像沒有，至於警察局稱若候選人受到恐嚇，家屬也可以申請維安，柯表示看警方的專業評估，維安也是專業，交給警察處理。

柯文哲今早到南港軍人公墓，主持「107年忠烈陣、公亡將士暨烈士秋祭大典」，由於這是柯上任3年多後首度主持秋祭，媒體問柯，是否要拉攏軍人選票，柯表示時間上允許他就會來，不要想太多，市長每天行程還是很多，可以來就會來。

由於今天是軍人節，媒體問柯，如何看待最近國軍常被言論貶損，柯表示軍隊是國家的命脈，而且真的危險時，要保家衛國，有時還要犧牲生命，榮譽是軍人很重要的成分，本來對軍方就要表達敬意。