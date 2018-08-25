治水重要！ 政院明後年投入220億特別預算

2018-08-25 19:28

〔記者李欣芳／台北報導〕這次熱帶性低氣壓挾帶暴雨席捲中南部，造成嚴重淹水災情，突顯治水的重要性。據悉，行政院核定的前瞻基礎建設計畫第2期特別預算，明後2年共編列有關治水的「水與安全」預算220億元，主要推動縣市管河川與區域排水整體改善計畫，以及施作雨水下水道工程，政府並將針對這次的水患各地逐案檢討，治水預算將移緩濟急，做必要的微調。

水利署副署長王藝峰說，台灣中南部傳統上是治水的重點區域，水利署將檢討這次中南部豪雨致災的原因，並逐案檢討。

行政院知情官員說，根據行政院通過的前瞻基礎建設第2期特別預算2275億元，其中水環境建設編列593億元，這593億元有3大項，即「水與發展」232億元，「水與環境」140億元，以及涉及治水預算的「水與安全」220億元。

政府規畫改善全台灣易淹水面積200平方公里，自106年到113年，以8年時間投入縣市管河川與區域排水整體改善計畫，以及下水道的治理，總共要投入720億元的治水預算。

在預估的直接效益方面，縣市管河川及區域排水整體改善計畫，106到109年預定完成施設堤防護岸及雨水下水道110公里，改善各縣市易淹水面積80平方公里。110到113年預定完成施設堤防護岸及雨水下水道140公里，改善易淹水面積120平方公里。

總計從106到113年，預定完成施設堤防護岸及雨水下水道250公里，改善易淹水面積200平方公里。

至於中央管河川、區域排水以及一般性海堤的整體改善計畫，110到113年預定增加中央管河川保護面積6500公頃，中央管河川及區域排水路治理120公里，海堤改善16公里。