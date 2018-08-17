年底選舉合併公投 徐國勇：警察可能連續工作20小時

內政部長徐國勇今天訪視新竹縣警察局的鑑識科學實驗室時，在聽取氣體動力式槍枝測速儀後，也拿起空氣靶槍實際射擊。（記者廖雪茹攝）

2018-08-17 18:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年底選舉合併公投，警察勢必工作繁重，內政部長徐國勇今天下午訪視新竹縣政府警察局時，提及選前抓賄選與暴力防治兩大重要工作；而投票日當天，因現有警力不足以輪班，有可能將連續工作20個小時，因此，他帶來行政院長賴清德對警察同仁的感激與鼓勵。

徐國勇說，年底選舉合併公投，若公投真的多達17、18案，警察同仁恐將連續工作19到20個小時，可能連吃飯都要站著，且中間沒有闔眼的時間，因為就目前的警察能量，沒辦法安排兩班制，預期將非常辛苦。

徐國勇指出，當前警察的工作重點之一緝毒，今年上半年已查獲4噸的各項毒品。其次是嚴格查緝組織犯罪，尤其如果組織犯罪若涉及年底的選舉暴力，警方絶對是「零容忍」，不容許幫派份假藉著政黨、社團或宗教的名義，行危害國家及社會安全之實。

徐國勇並提及年底選舉警察有兩大工作，抓賄選和防治選舉暴力。他對新竹縣警察局深具信心。

對於新竹縣警察和消防人力長期不足，徐國勇說，全國警察缺額4000人，他已和相關單位研議，他有把握在3年內補齊，甚至縮短時間在兩年內補齊，以期減輕警察的負擔，並對治安維護更有績效。

徐國勇聽取新竹縣警察局長張榮興簡報，與基層幹部面對面溝通交流，並頒發慰問金，鼓舞基層同仁士氣，最後參觀數位鑑識科學實驗室。

警察局鑑識科長蔡覲城向部長解說各項科技器材，在氣體動力式槍枝測速儀，徐國勇也拿起空氣靶槍射擊，用以測試槍枝殺傷力；鑑識人員也現場示範高功率紅外光指紋強化裝置，可迅速在鈔票取得指紋，有助查察賄選；車底檢視鏡，可察覺暗藏的爆裂物；還有手持式拉曼光譜儀，可即時分析毒品種類成分，辨識新興毒品。

徐國勇除了肯定實驗室的科技設備，特別稱許縣警局自行研發的「案件現場繪圖App」，運用警用行動載具，電子化繪製交通事故及刑案現場圖，快速又簡便，可分享給各警局推廣。