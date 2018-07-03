RSF主席：台灣媒體受制中國自我審查比干預還糟

無國界記者組織（RSF）主席韓石。（記者呂伊萱攝）

2018-07-03 07:27

習掌權 中國新聞自由更緊縮

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）曾駐點中國達5年，離開中國後長期關注亞洲局勢發展。韓石接受本報系專訪時說，當時也有新聞審查和言論控制，但網路空間仍是「半開放」，但中國國家主席習近平全面掌權後，「中國新聞自由緊縮更甚以往」。

韓石曾於2000年到2006年間擔任北京駐點記者，他近日再訪台灣，並以「半開放空間（semi-free space）」形容當時中國的網路世界。據他觀察，在習近平掌權下，中國新聞自由現況相當艱困，「比以前惡劣得多」。

韓石說，十多年前的中國也存在新聞審查與言論控制，但人們仍能透過某些方式傳遞訊息並討論議題，政府儘管擅於審查組織化的資訊，但當一件事情爆發，多人同時透過網路傳播各種影像時，政府能做的有限。

中國徹底封殺 政治議題傳播瀕死

韓石舉環境議題為例說，中國現今推行環保其來有自。美國駐中國大使館10年前首先在推特帳號上公布每日空氣中的懸浮微粒數據，環保人士跟進在微博與微信中傳播。最著名的則是前央視主播柴靜自費拍攝談論霧霾的紀錄片《穹頂之下》，公開一天內就超過3500萬人次點閱。中國幾天後封殺該片，但觀看數已累積超過3億人次。韓石說，當一部片子有超過3億人次閱覽，了解到每天所呼吸空氣的危險性，「這就絕對成為政治議題」。但韓石悲觀地說，像這樣的事情發生可能性已越來越小。

韓石駐點中國結識許多中國記者，令他印象深刻的是，「他們總說著想要挖掘真相、暴露問題、解釋脈絡，做像你們一樣的新聞」，但在黨政策下卻無法實現。

韓石指出，雖然台灣新聞自由程度高，但「中國因素」仍直接或間接地影響台灣的新聞呈現，例如許多台灣企業在中國投資，使得媒體對「所謂紅線」有所警覺。他說，自我審查正是最嚴重的審查，甚至比政府直接干預言論還更糟。

韓石強調，記者應意識到這點，也需要理解這是全世界共同面對的問題，「不只是台灣」；而反擊自我審查最好的方式是透明與開放，「新聞業應公開這些影響因子與受到的壓力」，才能共同尋找解方。