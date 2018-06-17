花博首條聯外道路通車 林佳龍：為「後花博時期」發展立基

花博外埔園區聯外道路完工，市長林佳龍與市議員吳敏濟等皆出席祈福典禮。（記者歐素美攝）

2018-06-17 15:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府斥資4.5億元，打造花博外埔園區聯外道路，全長約1.1公里，今天舉行完工祈福典禮，該聯外道路不僅可紓解花博期間人車潮，並促進地方發展。市長林佳龍表示，市府以「後花博時期」地方整體發展定位建設藍圖，外埔園區規劃轉型為國際農創園區，已獲中央支持，聯外道路為區域能量再立基。

市府今天舉行「2018台中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程完工祈福典禮」，市長林佳龍、市府建設局副局長顏煥義、新建工程處長葉双福、外埔區長陳柏宏、后里區代理區長張大春、立委洪慈庸、市議員吳敏濟、陳本添等人都出席參與。

林市長表示，台中世界花博將於今年11月3日開幕，包括園區展館、周邊交通及水利等建設都陸續完工，當初市府為保育石虎決議縮減后里園區面積，另覓外埔、豐原兩園區，獲得肯定也爭取到中央預算挹注，為地方發展留下的是永續建設，更為「後花博時期」區域發展立基。

林佳龍說，外埔園區規劃展期結束後轉型為國際農創園區，成為新農業示範區域，已獲中央支持；市府編列約4.5億元經費打造全長約1.1公里的外埔園區聯外道路，提升交通能量，也結合自行車及人行道規劃，以長期發展定位，感謝各界共同關心及推動。

林佳龍表示，因應花博而建設的聯外道路工程，包括國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道、中科南向三合一聯外道路等，也預計今年8月完工，將帶動地方發展，發揮整體路網運輸效能。

建設局表示，外埔園區聯外道路可紓解花博期間的車潮及人潮，更可銜接建設局辦理的「國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」及南北向的台13線、東西向的甲后路132線，串聯起后里及外埔區，促進區域共榮發展。

外埔園區聯外道路工程全長1.1公里，總經費4億5000萬元，包括用地費約2億8000萬元及工程費約1億7000萬元，今年4月完工，如期達成於花博試營運前通車目標；單側自行車與人行共用道並採透水鋪面，工區內既有原生喬木也移植至工程綠帶或園區內，體現友善自然生態的花博核心價值。