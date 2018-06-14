蔡總統嫌臉書老了？ IG隔9個月再PO文

蔡總統領養的退役導盲犬Bunny、Bella和Maru。（圖擷取蔡英文Instagram）

2018-06-14 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文13日晚間在臉書上表示，上次答應台北市立大同高中的學生，重新使用社群網站Instagram（IG）帳號，她還在IG上幽默地說，「好一陣子沒來，大家能留言教我幾招嗎？」

蔡總統日前參加「與高中生面對面」論壇，被台北市立大同高中的學生問到，有沒有想要設立IG帳號，當時蔡總統回答，「臉書真的已經老了」，還詼諧地說這樣會不會影響臉書股價。

事實上，蔡總統早就有IG帳號，在2015年2月27日就發表第一篇PO文，但蔡總統時常在臉書和推特上PO文，卻未經常使用IG，距離IG上次PO文已經有9個月之久，那篇PO文的內容則是關於台灣電影「紅衣小女孩2」到總統府宣傳。

蔡總統昨晚在IG發表文章表示，「你們是不是比較少用臉書，都跑來IG了？好一陣子沒來，大家能留言教我幾招嗎？」有網友回應，「總統很酷喔」、「總統可以常常發限時動態和貼文阿~我們永遠與您齊心」、「IG失蹤人口回歸啦」。還有中國和香港的網友說，「蔡大媽還蠻可愛的啊」、「我是香港同胞，總統要努力」、「來自中國的評論，頂住，希望台灣一直自由民主下去。」。