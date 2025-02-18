還會有寒流？ 賈新興揭時間點：不排除下週有影響機率

週五（21日）新一波冷氣團南下，北台轉濕冷，氣象專家賈新興示警，下週不排除有寒流影響機率。（資料照）

2025/02/18 15:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明（18、19日）兩天受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，週四（20日）高溫進一步回升，週五（21日）新一波冷氣團南下，北台轉濕冷，氣象專家賈新興示警，下週不排除有寒流影響機率。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明後兩天大台北東側、東北角及宜花有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨，週五至週六（22日）則受大陸冷氣團影響，其中週五台中以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨，週六北北基宜有局部短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。

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賈新興表示，週日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中部山區及花東山區亦有零星短暫雨，午後至下週一（24日）不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部山區及花東山區亦有零星短暫雨，下週二至下週三午後局部山區轉多雲，下週四午後桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨；賈新興也提醒，未來一週日本仍須留意大雪低溫，特別是日本海沿海一帶至北海道，

至於什麼時候會回暖，賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，2月26日起至3月2日氣溫漸回暖，3月3日至8日氣溫偏暖，且3月15日到3月底有顯著偏暖的機率，降雨方面，自今日起至3月底，宜蘭仍較易降雨。

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