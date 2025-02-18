王大陸涉逃兵役遭拘提 內政部全面清查約80人涉不法

藝人王大陸涉偽照文書、逃避兵役等案，今（18）日遭檢警搜索住宿、拘提。內政部表示，有部分役男接獲傳訊，因本案由檢方偵查中，不便回應，會全力配合司法單位調查。（內政部提供）

2025/02/18 16:04

〔記者林哲遠／台北報導〕藝人王大陸涉偽照文書、逃避兵役等案，今（18）日遭檢警搜索住宿、拘提。內政部表示，有部分役男接獲傳訊，因本案由檢方偵查中，不便回應，會全力配合司法單位調查，並提醒意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依法可處5年以下有期徒刑。

內政部指出，為維護兵役公平，主動清查發現有部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑之處；同時亦接獲檢舉及縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法。

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內政部續指，役男體檢之體位判定攸關是否服役及應服之役別，為建立兵役體位判定公信力，內政部會同國防部、衛生福利部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位。

針對王大陸等藝人事件，內政部說明，此為去年底役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料，為求慎重也回溯109年至113年役男體複檢歷程等相關資料，移送司法單位偵查。

內政部提醒，意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依妨害兵役治罪條例第3條及第13條可處5年以下有期徒刑。內政部再次重申發現有疑似不法，將主動移送法辦，切莫以身試法。

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