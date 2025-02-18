朝野協商無共識 韓國瑜：總預算已三讀通過 盼政院尊重不宜提覆議

立法院長韓國瑜18日召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。（記者廖振輝攝）

2025/02/18 16:10

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，針對「114年度中央政府總預算後續相關處理事宜」進行討論。由於雙方沒共識，韓國瑜表示，總預算已三讀通過，盼行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議；如果行政院不提覆議，各黨團可來討論行政院後續有什麼方案可行，但他也會尊重行政院做出的任何決定。

韓國瑜表示，今天的協商顯然沒有辦法達成三黨的共識，非常的遺憾。立法院是憲法最高的民意機關，代表人民行使相關職權，114年度中央政府總預算已經三讀通過也做出最終的決議，基於對民意的尊重，也請行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議，增加朝野的紛爭，但他會尊重行政院做出的任何決定。

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韓國瑜表示，如果行政院不對總預算提出覆議，他建議各黨團一起來參考，來討論行政院後續有什麼方案可行。預算解凍部份交由各委員會處理，3月立法院就會選出召委，請各召委盡速排案，立刻讓預算解凍程序開始啟動；如果業務費支用有困難，請參考預算法第22條，我們同意使用二備金；行政院認為有必要追加預算時，請妥為說明，我們再行溝通，送立法院來審議。

韓國瑜說，這是我們共同研擬的苦口良藥，可能大家心裡會有一點壓力，可是這個路是可以走下去的。以上提供行政部門及黨團大家共同來協商，今天雖然無法達成共識，但謝謝各黨團以及行政部門可列席，不管是總統還是卓院長都希望預算送出前可再溝通一次，大家齊聚一堂，也希望立法院和行政院在衝突之中仍有一條路，可以健康、開朗的走下去，希望行政院可以顧及這樣的大局，後續我們當然也要尊重行政院所做的任何決定，希望行政院秘書長把意見帶回去給卓院長。

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