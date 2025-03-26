黃子佼部分認罪離去前90度鞠躬 被害人要求2千萬成立公益基金會

藝人黃子佼（右）離去前，突然90度深深鞠躬道歉。（記者楊國文攝）＃

2025/03/26 16:34

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，台北地檢署依持有兒童及少年性影像罪嫌起訴，台北地院審理認定，黃子佼是「創意私房」10年資深會員，購買高達2259部少女性影像片，受害人35人，犯後無悔意，判刑8月，不得易科罰金。黃子佼上訴求免入獄，高等法院今天首度開庭，黃子佼爭執下載影片時不知被害人未成年、也未侵害個資；被害人方面痛批黃子佼未真心悔悟。據悉，除了一審，有新的被害人出面控訴，案情更加複雜，黃子佼可能面臨更重刑責。庭後，黃子佼突然90度鞠躬道歉，才搭車離去。

高院庭訊時，被害人方面指出，還有其他被害人投訴無門，要求黃子佼提出至少2千萬元成立公益基金會，協助被害人，不過，黃子佼方面未明確回應。下次庭訊訂5月14日下午2點30分。

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今天庭訊約50分鐘，黃子佼離去前突然90度深深鞠躬5秒鐘，上車後，再度鞠躬，才搭車離開。

多名被害人的辯護律師出庭，但不願接受本報訪問。黃子佼進入法庭後，依規定脫帽、脫下口罩，但看到媒體，立即又戴上口罩，不願曝光。

判決指出，黃子佼2014年2月12日起註冊成為「創意私房」會員，陸續購買創意私房販售的兒童或少年性影像，以電腦主機下載影像，有無故持有兒少性影像的犯意。

法官認定，黃子佼因一己私慾，自該論壇購買兒少性影像，持有的數量高達2259個，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者也僅17歲，加上黃子佼案發後，在檢方偵查中坦承犯行，但經起訴後，在法院歷次庭訊都否認犯行，也未與被害人、告訴人調解，將他判刑8月。台北地檢署認為一審判刑過輕，已上訴高等法院。

黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃子佼持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，刑度相當重，若高院未來判決結果維持一審的8月，或仍超過6月徒刑，黃子佼將須入獄服刑。

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